Торговал без маски: одессит «попал» на штраф в 17 тысяч

По данным реестра судебных решений, в сентябре мужчина торговал продуктами с лотка на улице Академика Вильямса, 43 без медицинской маски, нарушая таким образом требования карантина и санитарно-противоэпидемические нормы.

Полицейские 22 сентября выписали на продавца административный протокол. А спустя почти два месяца, 13 ноября, суд признал уличного торговца виновным в административном правонарушении и оштрафовал его на 17 тысяч гривен.

Напомним, сегодня, 19 ноября, президент Владимир Зеленский подписал закон об административной ответственности за пребывание в общественных местах и транспорте без средств индивидуальной зашиты. Теперь пренебрегающими масками украинцам грозит штраф в размере от 170 до 255 гривен.