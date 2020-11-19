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Торговал без маски: одессит «попал» на штраф в 17 тысяч

Торговал без маски: одессит «попал» на штраф в 17 тысяч

Киевский районный суд Одессы оштрафовал уличного продавца за торговлю без маски.

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По данным реестра судебных решений, в сентябре мужчина торговал продуктами с лотка на улице Академика Вильямса, 43 без медицинской маски, нарушая таким образом требования карантина и санитарно-противоэпидемические нормы.

Полицейские 22 сентября выписали на продавца административный протокол. А спустя почти два месяца, 13 ноября, суд признал уличного торговца виновным в административном правонарушении и оштрафовал его на 17 тысяч гривен.

Напомним, сегодня, 19 ноября, президент Владимир Зеленский подписал закон об административной ответственности за пребывание в общественных местах и транспорте без средств индивидуальной зашиты. Теперь пренебрегающими масками украинцам грозит штраф в размере от 170 до 255 гривен.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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