Из Одесской области выведут воинскую часть ВМС Украины

В Бердянск Запорожской области передислоцируют три воинские части Военно-морских сил Украины из Николаева и Одесской области.

Так, будут передислоцированы две воинские части из Николаева (в/ч А1980, в/ч А3130) и артдивизион из пгт Сарата Одесской области (в/ч А2611).

Такое решение на заседании в среду, 18 ноября, принял Кабинет министров Украины.

Расходы на перемещение военных уже были спланированы и не требуют дополнительных расходов из государственного или местного бюджетов, отметили в Кабмине.

Ранее в Одесской области открыли базу ВМС Украины.