Главные события Одессы 19 января: оплата за тепло в рассрочку и плюс еще один каток

Во вторник, 19 января 2021 года, «Одесская жизнь» писала о таких значимых событиях в Одессе и Одесской области.
Одесситы могут платить за отопление частями. Для оплаты услуг отопления абоненты могут оформить рассрочку.
Одесские полицейские начали уголовное производство по факту жестокого избиения женщины-водителя трамвая водителем автомобиля Skoda.
Постояльцев сгоревшего одесского хостела Arcadia Apartments на улице Посмитного выставили из отеля, куда поселили после пожара.
В Одессе на территории торгового центра «Маршал» появился полноценный ледовый каток.
В городе Черноморске Одесской области зафиксировали редкое оптическое явление – световые столбы.
Фото Ивана Мягченкова