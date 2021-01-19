В Одессе выставили из гостиницы погорельцев с Посмитного

Постояльцев сгоревшего одесского хостела Arcadia Apartments на улице Посмитного выставили из отеля, куда поселили после пожара, случившегося 17 января. Об этом сообщает Телеграм-канал «УСИ».

В гостинице говорят, что люди выехали сами, однако сами погорельцы утверждают, что их выселили.

Сегодня бывшие постояльцы хостела пришли на место пожара надежде забрать вещи и документы.

Как рассказал один из погорельцев, житель Черкасской области, он снял номер на Посмитного на месяц на последние деньги – и сейчас остался на улице без средств и личных вещей, так как все они остались под обломками.

«Этаж, на котором была моя комната, провалился», – говорит мужчина.

Также сообщается, что сгоревший хостел работал незаконно. Разрешительных документов у владельцев заведения нет. По словам главы Приморской райадминистрации Марата Королева, удалось найти один документ от 2010 года – о вводе в эксплуатацию жилого дома. Невозможно также выяснить, сколько людей проживало там на момент пожара – регистрация постояльцев не велась.

Сейчас на месте трагедии работают криминалисты из Киева.

Напомним, пожар в одесском отеле Arcadia Apartments на улице Посмитного случился вечером 17 января. В огне погибли два человека и еще восемь человек пострадали. Трое были госпитализированы.

По данным полиции, пожар мог возникнуть по двум причинам: неосторожное обращение с огнем либо неисправность электрооборудования.

После пожара на Посмитного мэр Одессы Геннадий Труханов поручил проверить все частные отели и хостелы.