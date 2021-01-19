Новости Одессы и Одесской области

Фотофакт: в Одессе на Таирова появился каток

Фотофакт: в Одессе на Таирова появился каток

В Одессе на территории торгового центра «Маршал», что на проспекте Глушко, 29а, появился полноценный ледовый каток.

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На первый взгляд, кажется, что каток самодельный. Вместо «классических» бортиков, он окружен деревянными поддонами. Однако лед залит профессионально, как и на других ледовых аренах города. Также имеется полноценная касса.

Каток открыт для посещения каждый день с 10:00 до 22:00. Здесь действует безлимитный общий тариф 150 гривен. В эту стоимость входит и прокат коньков.

Помощника фигуриста можно арендовать за 50 гривен. Также каждую пятницу и субботу с 23:00 до 3:00 здесь проводят сеансы ночных катаний. Цена билета такая же:150 гривен.

Каток на Таирова, бортик
Каток на Таирова
Каток на Таирова, за ТЦ Маршал
новый каток в Одессе
Каток на Таирова, вечерний сеанс
Каток на Таирова вечером
каток, ночной сеанс

Фото автора

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Иван Мягченков
Иван Мягченков ПРОФИЛЬ

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