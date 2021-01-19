Фотофакт: в Одессе на Таирова появился каток

В Одессе на территории торгового центра «Маршал», что на проспекте Глушко, 29а, появился полноценный ледовый каток.

На первый взгляд, кажется, что каток самодельный. Вместо «классических» бортиков, он окружен деревянными поддонами. Однако лед залит профессионально, как и на других ледовых аренах города. Также имеется полноценная касса.

Каток открыт для посещения каждый день с 10:00 до 22:00. Здесь действует безлимитный общий тариф 150 гривен. В эту стоимость входит и прокат коньков.

Помощника фигуриста можно арендовать за 50 гривен. Также каждую пятницу и субботу с 23:00 до 3:00 здесь проводят сеансы ночных катаний. Цена билета такая же:150 гривен.

Фото автора