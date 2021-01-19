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В Одессе избили водителя трамвая – полиция открыла уголовное производство (видео)

В Одессе избили водителя трамвая – полиция открыла уголовное производство (видео)

Одесские полицейские начали уголовное производство по факту жестокого избиения женщины-водителя трамвая водителем автомобиля Skoda.

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Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Напомним, вечером 18 января на улице Старопортофранковской Skoda «подрезала» трамвай №28. Женщина-вагоновожатая применила экстренное торможение, чтобы избежать аварии. Но когда она вышла, чтобы убедиться в том, что авария не случилась, на нее набросился водитель авто. Сначала он начал оскорблять женщину, а после ударил ее кулаком в лицо, отчего она упала на дорогу. Но водителя это не остановило, и он начал избивать потерпевшую ногами.

По данным правоохранителей, у потерпевшей диагностировали ушиб мягких тканей головы. Женщина написала заявление в полицию.

Уголовное производство начато по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение). Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит, насколько тяжело была избита женщина.

Ранее КП «Одесгорэлектротранс» сообщал, что пострадавшую госпитализировали в горбольницу №11.

Ситуацию прокомментировала директор департамента городского хозяйства Одесского горсовета Наталья Мостовских. По ее словам, очень многие люди сейчас озлоблены из-за локдауна, однако истории, подобные этой следует придавать огласке.

Также стало известно, что в полицию хотят обратиться и пассажиры, которые упали из-за экстренного торможения трамвая.

Фото: tsn.ua

Видео: Думская, 1

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