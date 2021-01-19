Как одесситам платить за отопление частями?

Одесситы могут платить за отопление частями. Для оплаты услуг отопления абоненты могут оформить рассрочку.

Об этом напомнили в коммунальном предприятии «Теплоснабжение города Одессы».

Такая возможность предусмотрена «Правилами предоставления услуг по централизованному отоплению, снабжению холодной и горячей воды и водоотводу и типового договора о предоставлении услуг по централизованному отоплению, снабжению холодной и горячей воды и водоотведения».

Так, согласно документу, потребитель должен направить заявление о предоставлении рассрочки исполнителю услуги. Тот, в свою очередь, в течение отопительного сезона будет выставлять счет на 50% от начисленной суммы. Остальные 50% абонент сможет выплачивать равными частями в межотопительный период с мая по сентябрь включительно.

Образец заявления можно скачать здесь.

Ранее сообщалось, что правительство временно зафиксировало цену на газ для населения.