Главные события Одессы 19 февраля: «Ангелы памяти» и «чудесная» стройка

В пятницу, 19 февраля 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких значимых событиях в Одессе и Одесской области.

В Одесском областном совете создали депутатскую группу «За равные возможности». В нее вошли депутаты из разных фракций, все – женщины.

У здания Одесской облгосадминистрации прошла ставшая уже традиционной акция «Ангелы памяти» в честь героев Небесной сотни.

«Укравтодор» определился с подрядчиком строительства дороги в Одесский порт. Строить дорогу будет ООО «Росдорстрой».

Паромная переправа через Дунай в пункте пропуска Орловка-Исакча (Одесская область) на границе Украины с Румынией, обслужила первый автобусный рейс.

Управление государственного архитектурно-строительного контроля Одесского горсовета призывает одесситов не инвестировать в незаконный объект на Люстдорфской дороге, где вместо восьми отдельных частных домов возводят многоквартирную пятиэтажку.

Фото Марии Котовой