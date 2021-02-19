В Одесском облсовете появилась новая депутатская группа

В Одесском областном совете создали депутатскую группу «За равные возможности». В нее вошли депутаты из разных фракций, все – женщины.
О создании новой группы в ходе сессии 19 февраля заявил глава облсовета Григорий Диденко.
Группу возглавила депутат от «Европейской Солидарности» Юлия Чухало, заместителем стала Ирина Ковалиш от «Слуги народа».
В группу вошли такие депутаты: Ольга Долгополая (Европейская Солидарность), Лилия Коваленко (Слуга народа), Светлана Фабрикант (Доверяй делам), Юлия Шестакова (ОПЗЖ), Лилия Третьякова (За Майбутнє).
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