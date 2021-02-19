Паром через Дунай в Одесской области принял первый пассажирский автобус

Паромная переправа через Дунай в пункте пропуска Орловка-Исакча (Одесская область) на границе Украины с Румынией, обслужила первый автобусный рейс.

“В нашей команде маленький юбилей и праздник, а именно тысячный рейс с момента начала работы и сложилось так, что именно на этом рейсе мы переправили первый классический рейсовый пассажирский автобус”, – сообщили в ООО “Паромный комплекс “Орловка”.. Автобус проследовал по маршруту Одесса-Варна.

Напомним, что этот паром с 12 февраля начал обслуживать и пассажиров. Ранее из-за карантина переправляли только грузовики.