В одесский парк слетелись Ангелы памяти (фото)

Белоснежные и легкие, они поселились на зимних ветках деревьев и кустарников в парке у здания Одесской облгосадминистрации (ОГА) – колышутся на ветру и кажутся живыми. Это – Ангелы памяти, давшие название уже традиционной тихой акции памяти героев – украинской Небесной Сотни.

Акция проходила в парке у ОГА на проспекте Шевченко, рядом с закладным камнем будущего Мемориала погибших за Украину.

Соорганизатор акции, председатель Ассоциации женщин Украины «Дія» Наталья Делиева рассказывает, что ставшая уже традиционной тихая акция «Ангелы памяти» проходит во всех крупных городах Украины.

Развешанные на ветках белые бумажные ангелочки – это неугасаемая память о Небесной Сотне, об украинцах, отдавших свои жизни за будущее своей страны, воздаяние их подвигу. Ангелы – символ их бессмертных душ, символ памяти о них. В свое время именно такую форму поминовения героев Небесной Сотни предложила певица, художник и общественный деятель Анжелика Рудницкая.

Бумажные фигурки ангелов развешиваются в полной тишине. Так же в тишине развешиваются они во многих других городах Украины и за рубежом: к инициативе присоединились посольства и украинская диаспора США, Франции, Венгрии, Бельгии, Польши, Канады, Греции, Турции, Кипра, Латвии, ЮАР.

– Мы никогда не должны забывать подвиг героев Небесной Сотни. Это они ценой своей жизни сохранили независимость нашей страны… Этих ангелов вырезала и я, и многие мои соученики, и ребята из других одесских школ, и все делали это с большим воодушевлением. Как видите, фигурки получились разными, каждый вкладывал что-то свое… Ну а сегодня многие из тех, кто готовил этих ангелочков, пришли, чтобы лично вывесить их на ветках одесских деревьев, – рассказывает, ученица 11-го класса одесской общеобразовательной школы №48 Светлана Сапуновская.

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