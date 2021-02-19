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“Укравтодор” определился с подрядчиком строительства дороги в Одесский порт: когда начнутся работы

“Укравтодор” определился с подрядчиком строительства дороги в Одесский порт: когда начнутся работы

Об этом сообщили в Укравтодоре.

Строить дорогу будет ООО “Росдорстрой”. Работы запланированы на 2021 – 2022 годы.

Что построят? 

Планируется, что новая дорога протяженностью 5,3 км соединит территорию Одесского морского торгового порта и дорогу М-28 Одесса- Южный. Строительство также включает сооружение новой эстакады. Предусмотрено строительство цементобетонного дорожного покрытия по усиленной технологии. Проект также включает площадку для отстоя большегрузного автотранспорта, вместимостью около 300 грузовиков и площадку взвешивания в движении (WiM) для контроля соблюдения весовых норм.

“Новая дорога не только разгрузит городские дороги Одессы, которые не рассчитаны на интенсивное движение грузовиков, но и будет способствовать активизации международных перевозок Украины”, – отметил глава “Укравтодора” Александр Кубраков.

Работы планируют начать весной 2021 года.

Сейчас большегрузный транспорт идет по городским улицам, что создает трудности для движения легкового и общественного автотранспорта. Справиться с ситуацией поможет строительство новой дороги, которая соединит Объездную дорогу с эстакадой морского торгового порта.

Напомним, в мэрии Одессы этот проект назвали «Хаджибей-2», так как трасса пройдет параллельно уже существующей Хаджибейской дороге. Ожидается также, что вместе со строительством будет решаться вопрос укрепления и расширения дамбы Хаджибейского лимана и создания зоны приоритетного развития на полях фильтрации.

 

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