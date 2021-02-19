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Строительные «чудеса» в Одессе: на Люстдорфской дороге «выросла» многоэтажка на участке под 8 домов (фото)

Строительные «чудеса» в Одессе: на Люстдорфской дороге «выросла» многоэтажка на участке под 8 домов (фото)

Управление государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) Одесского городского совета заявляет о незаконной стройке на Люстдорфской дороге, где расположено восемь отдельных земельных участков.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

По данным горсовета, в сентябре 2018 года департамент архитектуры и градостроительства мэрии Одессы выдал восемь строительных паспортов на отдельные индивидуальные жилые дома с мансардным этажом на восьми отдельных земельных участках по адресу: Люстдорфская дорога, 85/улица Обильная, 90.

В октябре 2018 года ГАСК зарегистрировао 8 уведомлений о начале строительных работ. Однако в декабре 2019 года управление установило, что строительство ведется с отклонением от составленной схемы застройки участка: вместо восьми отдельных домов здесь возводится одно здание – многоквартирная пятиэтажка. Заказчики строительства были оштрафованы и получили предписания об устранении нарушений.

незаконный ЖК в Одессе

Между тем, как выяснилось, эти предписания застройщик не выполнил, что показала очередная проверка 13 февраля 2020 года.

Управление ГАСК просило отреагировать на происходящее областную прокуратуру и Главное управление Гоструда в Одесской области. Также сообщается, что Одесская местная прокуратура ведет расследование, но по существу суд это дело не рассматривал.

Между тем, по информации интернет-ресурсов, по указанному адресу уже открыта продажа квартир в ЖК Comfort Hall.

стройка на Люстдорфской дороге

Управление ГАСК Одесского горсовета призывает потенциальных покупателей не инвестировать в этот незаконный объект.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, что на Таирова продавали квартиры в несуществующем новострое без каких-либо разрешительных документов.

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Фото: пресс-служба Одесского горсовета

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