Главные события Одессы 18 января: коварный лед и «трамвайный» инцидент

В понедельник, 18 января 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких событиях.

В Одессе во время пожара в гостинице Аrcadia Apartments на Посмитной погибли мужчина и женщина.

В Одесском городском совете образовались сразу две вакантные должности – свои посты покидают директор департамента коммунальной собственности Алексей Спектор и директор департамента транспорта Александр Илько.

На замерзшем пруду в одесском парке Победы провалился под лед маленький ребенок.

В Одессе жестоко избили женщину-водителя трамвая. Пострадавшая находится в больнице, а нападавший – в полиции.

Корреспондент «Одесской жизни» посмотрел, как на улицах города убирают снег и лед.

Фото Ивана Мягченкова