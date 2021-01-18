Импровизированный каток в одесском парке едва не погубил ребенка (видео)

На замерзшем пруду в одесском парке Победы провалился под лед маленький ребенок.

Об этом сообщили в соцсетях очевидцы происшествия и опубликовали видео с места событий.

Как представлено на видео, помощь спасателей пострадавшему ребенку не потребовалась – его вытащили за одежду сами родители.

Отметим, что это уже не первый подобный случай в парке. Накануне здесь ушел под лед мужчина, катавшийся на коньках.

Ранее сообщалось, что из-за резкого многодневного похолодания пруды в парке Победы затянуло льдом, и некоторые одесситы решили опробовать бесплатный каток.

«Одесская жизнь» предостерегает гуляющих и просит не выходить на замерзшие пруды взрослых и не выпускать туда детей – спасателей и врачей в парке нет, поэтому в случае провала в ледяную воду оказать помощь может быть некому.

Фото Юлии Сущенко

Видео: Александра Дедюлина и Телеграм-канал ХО