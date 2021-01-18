Новости Одессы и Одесской области

Пожар в одесской гостинице: появилась новая информация о погибших и пострадавших

Пожар в одесской гостинице: появилась новая информация о погибших и пострадавших

В Одессе во время пожара в гостинице Аrcadia Apartments на Посмитной погибли мужчина и женщина. 

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Об этом на совещании в мэрии Одессы сообщил директор городского департамента муниципальной безопасности Виктор Кузнецов.

По его словам, пострадали во время пожара иностранец, студент из Марокко, а также девушка из Украины. Марокканец отравился продуктами горения, а вот с девушкой хуже, у нее обожжено 30% тела.

Также Кузнецов сообщил, что владельца сгоревшего отеля допросили в полиции. Сам отель – это хостел, который сдавали в аренду.

Пожар, напомним, произошел поздно вечером в воскресенье, 17 января.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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