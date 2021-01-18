Как на улицах Одессы убирают снег и лед? (фото)

Вот уже несколько дней в Одессе гололед, а ночью, 18 января, обледеневшие улицы и дворы еще и засыпало снегом. Как город справляется с этим вызовом природы, узнавал корреспондент «Одесской жизни».

Что касается проезжих частей как больших улиц, так и небольших проездов, то тут дела обстоят весьма хорошо. Полосы и пешеходные переходы полностью очищены от снега. Однако обочины и некоторые остановки общественного транспорта засыпаны сугробами.

Прилегающие к улицам тротуары, которые покрыты толстым слоем льда, обильно посыпают песком и солью. Встречаются также и идеально убранные дорожки, на которых асфальтное покрытие аж «сверкает».

А во дворах ситуация спорная. Все зависит от местных жителей и дежурного уборщика: где-то тротуары чистят полностью, где-то для виду частично убирают от снега, а в некоторых дворах, видимо, и не планировали уборку.

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