Новости Одессы и Одесской области

Как на улицах Одессы убирают снег и лед? (фото)

Как на улицах Одессы убирают снег и лед? (фото)

Вот уже несколько дней в Одессе гололед, а ночью, 18 января, обледеневшие улицы и дворы еще и засыпало снегом. Как город справляется с этим вызовом природы, узнавал корреспондент «Одесской жизни».

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Что касается проезжих частей как больших улиц, так и небольших проездов, то тут дела обстоят весьма хорошо. Полосы и пешеходные переходы полностью очищены от снега. Однако обочины и некоторые остановки общественного транспорта засыпаны сугробами.

Прилегающие к улицам тротуары, которые покрыты толстым слоем льда, обильно посыпают песком и солью. Встречаются также и идеально убранные дорожки, на которых асфальтное покрытие аж «сверкает».

А во дворах ситуация спорная. Все зависит от местных жителей и дежурного уборщика: где-то тротуары чистят полностью, где-то для виду частично убирают от снега, а в некоторых дворах, видимо, и не планировали уборку.

Чистка дорог, возле дома
Чистка дорог, авто
Чистка дорог, ступеньки
Чистка дорог, неочищено
Чистка дорог, проезжая дорога
Чистка дорог, пешеходная дорожка
Чистка дорог, прохожие
Чистка дорог, ступеньки. снег
Чистка дорог, пешеходы
Чистка дорог, двор
Чистка дорог, машины
Чистка дорог, плитка
Чистка дорог, плитка очищена
Чистка дорог, Таирова
Чистка дорог, дорога очищена
Чистка дорог, дорожка, снег
Чистка дорог, неочищенная зона
Чистка дорог, большая дорога
Чистка дорог, во дворе снег
Чистка дорог, чистая дорога
Чистка дорог, не делалась
Чистка дорог, скамейка
Чистка дорог, посыпано песком
Чистка дорог, дворник с метлой
Чистка дорог, скользкая дорога
Чистка дорог, посыпано
Чистка дорог, во дворе не убрано
Чистка дорог, неубранный двор
Чистка дорог, дорога блестит

Фото автора

Подписывайтесь на наш Telegram-канал. Там интересные опросы, самые свежие фото и видео.
Иван Мягченков
Иван Мягченков ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить