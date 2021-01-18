Одесский горсовет покидают сразу два чиновника

В Одесском городском совете образовались сразу две вакантные должности – свои посты покидают директор департамента коммунальной собственности Алексей Спектор и директор департамента транспорта Александр Илько.

Соответствующие распоряжения городского головы опубликованы на сайте мэрии.

Согласно документам, оба чиновника уволены по соглашению сторон с 22 января.

Отметим, что ранее Спектор уже несколько месяцев был отстранен от дел. Все это время департамент возглавлял в статусе исполняющего обязанности Александр Ахмеров.

Причина ухода Илько пока неизвестна.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что несостоявшийся депутат Одесского горсовета Олег Толмачев назначен исполняющим обязанности вице-мэра «по вопросам деятельности исполнительных органов совета».