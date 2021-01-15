Новости Одессы и Одесской области

Главные события Одессы 14 января: ледяная угроза и печальная участь легендарного дерева

Главные события Одессы 14 января: ледяная угроза и печальная участь легендарного дерева

Вчера, в четверг, 14 января 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких событиях.

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Корреспондент «Одесской жизни» узнал, где в Одессе таки можно приобрести различные товары «не первой необходимости», несмотря на карантин.

В Одессе с крыш свисают крупные сосульки. При падении они могут быть опасны для человека.

В Одессе за минувшие сутки в травмпункты обратились 54 человека с травмами от падений на улицах города, а шестерых даже пришлось госпитализировать.

Легендарный во всех смыслах одесский «пушкинский» тополь во дворе дома №17 по улице Торговой сейчас обклеен «картинками», а внизу у оставшегося основания дерева появились следы спилов.

В Одессе в связи с существенным похолоданием разворачивают два пункта обогрева.

Фото Марии Котовой

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Редакция ПРОФИЛЬ

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