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Локдаун по-одесски: где купить «запрещенку»? (фото)

Локдаун по-одесски: где купить «запрещенку»? (фото)

В связи с введением в Украине жесткого локдауна в магазинах до 24 января запрещена продажа ряда непродовольственных товаров. Корреспондент «Одесской жизни» узнал, где в Одессе таки можно приобрести различные товары «не первой необходимости», несмотря на карантин.

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В категорию запрещенных во время локдауна товаров, в частности, угодили автомобильные детали, одежда, строительные материалы, лампочки, батарейки, кухонные принадлежности, книги и канцелярские товары, детские игрушки. Однако во многих магазинах все-таки продают «запрещенку», игнорируя ограничения.

В первую очередь отметим, скажем так, образцовые в этом плане супермаркеты. Так, не поддались искушению продавать чулки и прочее в супермаркетах «АТБ». Там целые отделы огородили лентами, и товар оттуда на кассе не пробивают. Также неплохо справляются в магазинах «Два шага». Однако там нет ограничений на покупку батареек.

что не продают в локдаун в АТБ

АТБ

запрещенка, АТБ

запрещенка, Два шага

Два шага

АТБ, локдаун

Теперь о нарушителях, а их в Одессе гораздо больше. В «Сильпо» вместо лент поставили специальные таблички, где указано, что запрещенный товар можно купить онлайн. Но не все так однозначно. Если попробовать купить непосредственно в магазине, то тут как карта ляжет: в одном прокатит, в другом нет, один кассир разрешит пробить, а другой нет.

запрещенка, Сильпо

Сильпо

Сильпо, локдаун

А вот где совершенно не слышали про карантин, так это в сети супермаркетов «Таврия В». Здесь, как и раньше, продают абсолютно все: игрушки, посуду, лампочки, батарейки, одежду и даже дрова.

Таврия, покупатели

Таврия В

Таврия, игрушки

запрещенка, батарейки

Таврия, дрова

Также запрещенные товары можно приобрести практически во всех мини-маркетах и магазинах типа «Все по 5». Не стоить исключать и уличных торговцев, для которых локдаун стал неким сигналом, чтобы заработать.

магазин Все по 5

Табакерочка

батарейки

Фото автора

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Иван Мягченков
Иван Мягченков ПРОФИЛЬ

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