Новости Одессы и Одесской области

Гололед в Одессе: за сутки травмировались уже полсотни горожан

Гололед в Одессе: за сутки травмировались уже полсотни горожан

В Одессе за минувшие сутки в травмпункты обратились 54 человека с травмами от падений на улицах города, а шестерых даже пришлось госпитализировать.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Об этом сообщает Телеграм-канал 8News.

Тем, кто поскользнулся и упал на льду, медики рекомендуют сразу же обратиться в травмпункт, поскольку не всегда можно распознать характер травмы.

А главврач одесской горбольницы №11 Николай Турчин советует стараться падать так, чтобы максимально размягчить тело, чтобы не было жесткого удара и большой нагрузки на скелет.

«Пациенты, которые получили травму, – не сидите дома и не ждите, когда станет плохо. Чем дальше, тем хуже – отекают ткани, гематома теряет эластичность, что приводит к тому, что сложнее манипулировать переломом, ушиб, оказывать правильно помощь, – призывает врач.

Ранее мэрия Одессы напомнила адреса травмпунктов города.

Еще по теме: Как вести себя во время гололедицы, чтобы избежать травм – советы медиков.

Фото: Сегодня.ua

Подписывайтесь на наш Telegram-канал. Там интересные опросы, самые свежие фото и видео.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить