Гололед в Одессе: за сутки травмировались уже полсотни горожан

В Одессе за минувшие сутки в травмпункты обратились 54 человека с травмами от падений на улицах города, а шестерых даже пришлось госпитализировать.

Об этом сообщает Телеграм-канал 8News.

Тем, кто поскользнулся и упал на льду, медики рекомендуют сразу же обратиться в травмпункт, поскольку не всегда можно распознать характер травмы.

А главврач одесской горбольницы №11 Николай Турчин советует стараться падать так, чтобы максимально размягчить тело, чтобы не было жесткого удара и большой нагрузки на скелет.

«Пациенты, которые получили травму, – не сидите дома и не ждите, когда станет плохо. Чем дальше, тем хуже – отекают ткани, гематома теряет эластичность, что приводит к тому, что сложнее манипулировать переломом, ушиб, оказывать правильно помощь, – призывает врач.

Ранее мэрия Одессы напомнила адреса травмпунктов города.

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Фото: Сегодня.ua