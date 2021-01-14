Одесский «пушкинский» тополь могут окончательно спилить? (фото)

Легендарный во всех смыслах одесский «пушкинский» тополь во дворе дома №17 по улице Торговой сейчас обклеен «картинками», а внизу у оставшегося основания дерева появились следы спилов. Что же происходит?

История с тополем получилась очень некрасивая. Как рассказывала «Одесская жизнь», могучее дерево так «шикарно» подпилили осенью прошлого года, что специалисты сделали предположение: дерево может и не выжить. По поводу варварской обрезки дерева открыли уголовное производство.

Что сегодня? На тополе, как мы убедились, появились «картинки вида сверху», огромные части дерева после так называемого подпила, которые занимали чуть ли не полдвора, уже убраны, а на том, что осталось от тополя, появились опасные «знаки». Точнее – следы повреждения.

Одесский эколог, биохимик, глава общественной организации «Зеленый лист» Владислав Балинский делает на своей странице в Facebook по этому поводу несколько выводов. Он напоминает, что «подпилом» тополя нанесен ущерб государству, оцененный Государственной экологической инспекцией Юго-Западного округа в размере 125 000 466 гривен.

Владислав Балинский также уверен, что с учетом того, что руководитель ЖУ «Ренессанс-92» не скрывается и «фактически сам себя задокументировал», у следствия могут быть любые проблемы с поиском виновных. Но дело даже не в этом.

«Я с ужасом обнаружил следы повреждения уже в нижней части ствола. Дерево имеет симметричные надпилы коры по всей окружности ствола. Эти надпилы явно сделаны для удобства проведения работ по окончательному спиливанию гиганта. Появились они после открытия уголовного производства, скорее всего, во время новогодних праздников», – сообщает эколог.

Также Балинский высказал мнение по поводу того, что против «пушкинского» тополя развернута целая информационная кампания. Так, распространяются сделанные крупным планом фотографии трех скелетных ветвей второго порядка, пораженных стволовой гнилью. Но, как уверен специалист, даже ближайший осмотр показывает, что около семи основных скелетных ветвей были абсолютно здоровы и при этом обрезаны.

Владислав Балинский подводит сегодняшний итог по «тополиному вопросу»: состояние нашей достопримечательности (вернее, того, что от нее осталось) может быть получено только профильными научными специалистами. Это должно стать основанием для разработки проекта по лечению и укреплению кроны (статья 28 Закона Украины «О природно-заповедном фонде Украины»).

«Если что, предупреждаю, что ОО «Зеленый лист» не позволит это дело слить на тормозах, тем более, что данное предприятие изувечило уже не один десяток деревьев в центре Одессы», – предупреждает эколог.

Канадский тополь на Торговой, 17 в Одессе стал памятником природы местного значения в 1983 году. Его высота – более 40 метров, обхват – около семи метров, возраст – около 200 лет. Кроме почтенного возраста, с ним связывают еще и несколько легенд, одна из которых гласит, что дерево посадил сам Александр Сергеевич Пушкин.

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