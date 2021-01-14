В Одессе открывают 2 пункта обогрева – где искать?

В Одессе в связи с существенным похолоданием разворачивают два пункта обогрева. Об этом проинформировали в мэрии города.

В частности, один из таких пунктов, на Куликовом поле, уже развернула Приморская райадминистрация совместно с христианской благотворительной организацией «Новая жизнь». Коммунальщики в свою очередь обеспечили электроснабжение пункта, а департамент городского хозяйства снабдил его дровами. Здесь каждый желающий сможет согреться и получить теплое питье.

А уже завтра, 15 января, добавили в мэрии, Суворовская райадминистрация совместно с подразделениями ГСЧС развернет еще один пункт обогрева – на пересечении улиц Бочарова и Жолио-Кюри.