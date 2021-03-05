Новости Одессы и Одесской области

Главные одесские новости за 4 марта: «уставший» мост, «убитые» дороги и очень позитивная выставка

Главные одесские новости за 4 марта: «уставший» мост, «убитые» дороги и очень позитивная выставка

В среду, 3 марта 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких значимых событиях.

Мужчинам на заметку. Пять лучших подарков на 8 марта. Сохраните этот список, он облегчит вам жизнь и приятно удивит любимых женщин. 

В Одесской области школы могут снова закрыть на карантин из-за коронавируса, а детей отправить на дистанционное обучение.

Эксперты признали Ивановский путепровод в Одессе непригодным к эксплуатации. Теперь в мэрии рассмотрят вопрос о полном ограничении движения транспорта по двум крайним полосам путепровода.

После зимы стало очевидно, что в Одессе чуть ли не на каждом шагу «поплыли» дороги. Ямы, иногда по-настоящему опасные, появились в самых неожиданных местах.

Леся Украинка и Мария Заньковецкая, Соня Делоне и певица Руслана, Роксолана и волонтер Катя Ножевникова собрались вместе. Все они представлены на необычной кукольной выставке в магазине «Антошка» на улице Греческой. Все они словно разговаривают с посетителясми, вселяя необходимый нам позитив.

И еще немного позитива: одесситка Мария Каленская, которая живет в Лондоне, подготовила статью об одесской кухне для англоязычной Википедии.

Фото Марии Котовой

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