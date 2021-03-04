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В Википедии появилась статья об одесской кухне

В Википедии появилась статья об одесской кухне

Современный мир устроен так, что если тебя нет в Википедии, то о тебе никто не знает. Именно отсутствие во всемирной энциклопедии англоязычной статьи об одесской кухне беспокоило многих одесситов и популяризаторов одесской культуры.

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Исправить это досадное недоразумение взялась одесситка Мария Каленская, которая живет в Лондоне и является амбассадором одесской кухни в Великобритании.

4 марта Мария объявила, что статья об одесской кухне появилась на страницах англоязычной Википедии. Это заняло у нее три месяца, в течение которых она обработала огромный массив информации. Самым сложным, по словам Марии, было собрать ссылки на англоязычные источники, а самым неожиданным – столкнуться с бюрократией администраторов виртуальной энциклопедии.

В результате блюда одесской кухни были поделены на категории: закуски, мясо, рыба и морепродукты, десерты и прочее. В статье собраны цитаты известных писателей и исследователей одесской кухни. Отдельный раздел занимает разъяснение одесских специалитетов: что такое сорокадневная картошка, помидоры Микадо, рачки и многое другое, что иностранцам очень сложно понять, а жизнь одессита без этих продуктов – не жизнь.

Почитать статью можно здесь.

Ранее мы писали о том, что украинский борщ вошел в топ-20 самых интересных супов мира по версии CNN.

Также мы рассказали о первой пиццерии в Одессе.

Фото из личного архива Марии Каленской

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Юлия Сущенко
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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