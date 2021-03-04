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Стихия «убила» одесские дороги: когда начнется ремонт?

Стихия «убила» одесские дороги: когда начнется ремонт?

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После зимы стало очевидно, что в Одессе чуть ли не на каждом шагу «поплыли» дороги. Ямы, иногда по-настоящему опасные, появились в самых неожиданных местах, а некоторые трещинки в дорожном полотне превратились во внушительные выбоины, куда запросто поместится полколеса автомобиля.

Дорожное покрытие пострадало в самых разных точках Одессы. И теперь дороги и в центре, и на окраине города выглядят одинаково плохо. Корреспондент «Одесской жизни» проинспектировал самые оживленные центральные магистрали города и убедился, что проезжая часть буквально усыпана многочисленными ямами и трещинами.

Фонтанская дорога, 16. Пожалуй, начнем с улиц, которые от непогоды пострадали значительно меньше, чем другие участки. Так, на всей Фонтанской дороге имеются лишь несколько вот таких мелких и средних ям, в основном возле канализационных люков.

Проспект Академика Глушко, 14. Прямо посреди дороги появилось несколько выбоин.

ремонт дорог

Улица Академика Королева, 55. Точно такую же картину можно увидеть и на соседней улице.

ремонт дорог

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8-я станция Люстдорфской дороги . Чуть больше «досталось» Люстдорфской дороге — значительно разбит участок в районе 8-й станции. Здесь буквально на каждом перекрестке ямы и глубокие трещины.

ремонт дорог

Проспект Небесной сотни, 37. Усеян глубокими выбоинами проспект Небесной сотни. В некоторых местах возле обочины кажется, что асфальт буквально вырвали, как говорится, «с корнями».

ремонт дорог

Улица Варненская, 5. Подобная яма образовалась и на пересечении Варненской и улицы Героев Крут.

ремонт дорог

Среднефонтанская, 19. Очень много ям и трещин глубиной в полколеса на улице Среднефонтанской. А больше всего пострадал участок дороги напротив магазина «Розетка» — объехать яму по правой стороне очень сложно.

ремонт дорог

Но обновления и ремонта требуют не только одесские дороги. Рушатся и памятники архитектуры. По иронии, причиной таких обвалов называют ремонт.

Откуда берутся ямы?

По словам чиновников, главными факторами, из-за которых одесские дороги так сильно пострадали, являются перепады температур и огромное количество осадков.

— При значительных температурных колебаниях дорожное покрытие начинает «играть» — то сужаться, то расширяться. От этого на нем появляются микротрещины, которые после попадания влаги увеличиваются, — утверждает директор департамента дорожного хозяйства Андрей Сандул.

Дорожники утверждают, что этой проблемы могло бы и не быть, если бы в Одессе нормально работала ливневая канализация. Она должна быть не просто достаточно широкой, но и периодически прочищаться. Чиновники утверждают, что существующая ливневка не способна принять то количество осадков, с которыми Одесса столкнулась в последнее время.

«Там, где зимой на дороге собирается вода, летом обязательно произойдет деформация покрытия», — утверждают специалисты.

ремонт дорог

Ямы на Ришельевской

Дополнительно на состояние дорог повлияли песчано-солевые смеси, которые использовали во время недавних снегопадов. Они заставляют снег и лед таять даже в мороз. Талая вода попадает в трещины, замерзает, тает, снова замерзает и снова тает. Этот процесс значительно укорачивает асфальту на дорогах жизнь.

При этом в мэрии ни слова не говорят о качестве проведенных ранее дорожных работ, которые заказывал подрядчикам город.

А совсем недавно мы рассказывали о том, как продвигаются ремонтные работы в Новощепном ряду в Одессе и что уже успели сделать.

Когда начнут ремонт дорог?

Всего в казне города на ремонт дорог в 2021 году предусмотрено 314,9 миллиона гривен. В мэрии заявили, что на текущий ямочный ремонт дорог из городского бюджета выделят 100 миллионов гривен. Такую же сумму на ликвидацию ям потратили и в прошлом году, правда, количество осадков было значительно меньше, а значит — дороги были целее. Поэтому, вероятно, мы еще увидим различные отчеты о выделении бюджетных средств на дополнительные расходы.

— По заказу управления дорожного хозяйства Одесского городского совета начаты процедуры закупок услуг по выполнению первоочередных работ по текущему ремонту улично-дорожной сети города. Ориентировочный срок завершения всех процедур по закупкам услуг ожидается на вторую половину марта, — прокомментировал Андрей Сандул.

 

При благоприятных погодных условиях текущий ремонт планируют закончить в течение месяца. Сейчас идет поиск подрядчика. Но, объявляя тендер, городское дорожное управление не указывает точные адреса ремонта, а потому понять, сколько денег уходит на то, чтобы залатать дорогу в том или ином месте, просто так нельзя.

Многострадальная магистраль

Проблема разбитого дорожного покрытия актуальна не только для города — не менее внушительные ямы, как подснежники после зимы, появились на трассах. Одна из самых «пострадавших» — М-05 «Одесса – Киев».

Ее ремонтируют постоянно, вот только на качестве дорожного полотна это не всегда сказывается. Но уже через несколько месяцев «Укравтодор» начнет ремонт в рамках реализации совместного проекта с Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком.

25 километров магистрали, соединяющей юг страны со столицей, уже отремонтировали в прошлом году. Тогда же начали работы еще на 41-м километре. В этом году, благодаря европейским деньгам, ремонт должен стартовать еще на 314-ти километрах.

Глава «Укравтодора» Александр Кубраков отметил, что в рамках ремонта на трассе будут построены развязки и переходы, а из 29 левых поворотов на дороге останется один или два. Кубраков добавил, что трасса М-05 станет скоростной дорогой категории 1а.

Также мы рассказывали о том, что ремонт трамвайного кольца на Фонтане обещают закончить к лету 2021 года.

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Иван Мягченков
Иван Мягченков ПРОФИЛЬ

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