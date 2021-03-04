Школьников Одесской области могут отправить на “дистанционку” уже в ближайшее время

В Одесской области школы могут снова закрыть на карантин из-за коронавируса, а детей отправить на дистанционное обучение. Произойти это может уже на следующей неделе.

О вероятности возвращения дистанционки сообщил в Фейсбук начальник Департамента образования и науки Одесской облгосадминистрации Александ Лончак.

“Думаю, через неделю нас все-таки ждет дистанционка. Это вынужденный шаг, чтоб разорвать цепочку заражения вирусом (коронавирусом, – ред). Прошу с пониманием отнестись к таким рекомендациям для сохранения жизни и здоровья”, – написал Лончак.

Чиновник также сообщил о том, что в Одесской области наблюдается рост заболеваемости коронавирусом среди учителей и учеников. Одной из причин роста, по мнению Лончака, может быть игнорирование карантинных требований в школах. В связи с этим их соблюдение будет проверять специальная группа. Она будет наведываться в школы и детсады без предупреждения.