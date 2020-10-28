Новости Одессы и Одесской области

Главные новости Одессы за 28 октября: когда стартует отопительный сезон и за что задержали директора порта?

Главные новости Одессы за 28 октября: когда стартует отопительный сезон и за что задержали директора порта?

Сегодня, в среду, 28 октября, «Одесской жизни» стало известно о таких важных событиях в Одессе и Одесской области.

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По информации ЦИК, явка избирателей в Одесской области составила 35,46%. Пока еще об официальных итогах говорить не приходится, нет результатов. Есть только предварительные данные.

На сайте Одесского городского совета была опубликована информация о начале отопительного сезона 26 октября. Однако батареи в квартирах одесситов по-прежнему остаются холодными. Когда же на самом деле в жилые дома начнет поступать тепло?

Комиссия по Общественному бюджету Одесского городского совета отобрала 16 проектов «Общественного бюджета-2021».

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении и задержали действующего, а также бывшего заместителя директора морского торгового порта «Южного». Их подозревают в причастности к завладению более 47 млн грн.

Удалого рейсера, который в прошедшую субботу протаранил машину патрульной полиции на угнанном внедорожнике и устроил еще несколько ДТП в центре Одессы, отправили в СИЗО на два месяца без права залога.

Фото иллюстрационное

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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