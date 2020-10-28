Неадеквата, покуролесившего в центре Одессы, арестовали на 2 месяца

Удалого рейсера, который в прошедшую субботу протаранил машину патрульной полиции на угнанном внедорожнике и устроил еще несколько ДТП в центре Одессы, отправили в СИЗО на два месяца без права залога.

Такое решение принял сегодня, 28 октября, Приморский суд Одессы, передает Телеграм-канал «Одесса сейчас».

При этом наркотиков в крови у мужчины экспертиза не нашла. А в момент совершения аварии он был трезв. Между тем, стало известно, что «гонщик» состоит на учете у психиатра и у него есть соответствующая справка. Также ему еще предстоит освидетельствование на предмет вменяемости.

Напомним, ранее в сети появилось полное видео погони полицейских за внедорожником, за рулем которого был водитель в неадекватном состоянии.

По данным 8News, хронология произошедшего такова:

автомобиль Subaru Forester неадекват угнал у посетительницы одного из кафе;

на угнанной машине мужчина колесил по городу. В ходе «рейда» он снес секцию забора возле сгоревшего колледжа на Троицкой;

на перекрестке Кататной/Итальянского бульвара, возле отеля «Палладиум», взял на таран патрульную машину полицейских, которые регулировали движение из-за не работавшего светофора, и поехал дальше;

в итоге до своего финального столкновения с деревом на Фонтанской дороге водитель совершил 5 ДТП.

Ему инкриминируют угон авто, сопротивление и применение насилия к сотрудникам полиции плюс вождение «под кайфом».



Фото: Телеграм-канал “Одесса сейчас”