Результаты выборов: за кого проголосовали в городах и ОТГ Одесской области?

25 октября прошли местные выборы депутатов и городских голов. По информации ЦИК, явка избирателей в Одесской области составила 35,46%. Пока еще об официальных итогах говорить не приходится, нет результатов. Есть только предварительные данные.

Кто за главного?

Так, в Болграде победа досталась действующему мэру города Сергею Димитриеву (ОПЗЖ). Он набрал 57,3% голосов. В Рени также побеждает действующий голова Игорь Плехов («За майбутнє»), в Куяльницкой ОТГ — представитель «Европейской солидарности» Сергей Паламарчук. В Килийской ОТГ — Вячеслав Чернявский, в Арцизской ОТГ — экс-глава Арцизской райгосадминистрации Сергей Парпуланский, в Визирской ОТГ — действующий сельский голова Валерий Стоилаки.

В Измаиле на выборах абсолютную победу одержал действующий мэр Андрей Абрамченко от партии «Слуга народа». Его поддержали 87% избирателей.

В Татарбунарах также пальму первенства держит действующий мэр Андрей Глущенко. В Черноморске лидирует кандидат от партии «За майбутнє» Василий Гуляев. В Овидиополе побеждает действующий поселковый голова Лидия Савельева, в Южном — действующий мэр Владимир Новацкий, в Подольске — действующий мэр Анатолий Иванов.

В Кубейской сельской ОТГ победу может одержать Петр Кысса (37,4%). В Городненской ОТГ — Никола Богоев (56%). В Василевской ОТГ — Петр Бойчев (71,6%). В Криничненской ОТГ — Степан Великов (38%).

В Кулевчанской ОТГ — Михаил Попов. В Зарянской ОТГ — Виктория Райчева.

Партийный расклад

По предварительным данным экзитполов, в Одесский областной совет проходят партии:

ОПЗЖ 24,3%,

«Слуга народа» 15,69%,

«Доверяй делам» 10,62%,

«Европейская

солидарность» 9,45%,

«За майбутнє» 9,05%.

Также проходной процент может быть у «Батьківщини» и «Партии Шария».

В Болградский райсовет попадают партии: ОПЗЖ — 39,4%, «За майбутнє» — 19,6%, «Наш край» — 12,4%, «Слуга народа» — 9,0%. В Южненский горсовет войдут: ОПЗЖ — 13,82%, «Слуга народа» — 13,82%, «Батьківщина» — 8,65%, «Сила людей» — 7,42%, «Доверяй делам» — 6,69%, «Наши» — 6,39%, «Европейская солидарность» — 6,27%.

В Таировском поссовете будут представители шести партий: «Батьківщина», «Слуга народа», ОПЗЖ, «За майбутнє», «Европейская солидарность», «Перемога Пальчевского».

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