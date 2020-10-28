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Когда включат отопление в квартирах одесситов?

Когда включат отопление в квартирах одесситов?

На сайте Одесского городского совета была опубликована информация о начале отопительного сезона 26 октября. Соответствующее распоряжение, сообщила директор КП «Теплоснабжение города Одессы» Анна Позднякова, подписал городской голова Одессы Геннадий Труханов. Однако батареи в квартирах одесситов по-прежнему остаются холодными. Когда же на самом деле в жилые дома начнет поступать тепло?

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Как сообщил и.о. заместителя Одесского городского головы — директор департамента городского хозяйства Одесского городского совета Дмитрий Жеман, в настоящее время все котельные Одессы готовы к подаче тепла.

Мы связались с коммунальным предприятием «Теплоснабжение города Одессы» и выяснили, когда же начнут работу котельные города. Как нам сообщили, все они готовы к работе. Однако теплая погода, продержавшаяся большую половину осени, дала возможность перенести начало отопительного сезона с 15 октября, как положено по нормативам, на конец месяца. Правда, включать отопление сейчас просто нет смысла, так как температура на улице продолжает держаться на уровне 18-19 градусов, и горячие радиаторы в квартирах вряд ли обрадуют жителей Одессы. Кроме того, для включения котельных должно поступить распоряжение от мэрии, но Думская такого распоряжения пока не давала. Если оно поступит, то сначала будут включать отопительные системы в спальных районах, а потом в центре города. В первую очередь тепло дадут в больницы, школы, детские сады, а в квартирах одесситов оно появится через неделю-две после этого. Полный запуск системы займет примерно две недели в центральной части города и около 10 дней — в спальных районах.

Что касается Одесской области, то там отопительный сезон уже стартовал. Отопление уже включено в Подольске, а также в Березовском, Ананьевском, Болградском, Тарутинском, Ширяевском и Беляевском районах. В остальных районах, где есть централизованное отопление, тепло появится с 1 ноября.

По вопросам аварийных ситуаций и включения отопления в Одессе звоните по телефону (048) 705-61-00.

 

Ирина Сорокина
Ирина Сорокина ПРОФИЛЬ

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