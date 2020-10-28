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Руководство порта «Южного» подозревают в присвоении более 40 миллионов на закупках

Руководство порта «Южного» подозревают в присвоении более 40 миллионов на закупках

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о подозрении и задержали действующего, а также бывшего заместителя директора морского торгового порта (МТП) «Южного». Их подозревают в причастности к завладению более 47 млн грн.

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Как сообщили в НАБУ, детективы бюро под процессуальным руководством САП разоблачили 11 человек в организации коррупционной схемы. Среди организаторов схемы – действующие и бывшие должностные лица госпредприятия «МТП «Южный».

В ведомстве уточнили, что речь идет об одном из заместителей директора порта, экс-замдиректоре «МТП «Южный»; семи бывших директорах коммерческих компаний и двух сотрудницах коммерческих компаний.

По данным издания «Слово и дело», задержали первого замдиректора МТП «Южного» Романа Инде.

Следствие установило, что Инде вместе с бывшим замдиректора этого же госпредприятия Олегом Трайдакало и руководителем частной компании на протяжении 2017-2018 годов организовали схему, по которой госпредприятие незаконно переплатило 47,5 млн грн при закупке товаров.

Действовавшие в сговоре чиновники привлекли для реализации своих планов еще ряд лиц, что позволяло им полностью контролировать весь процесс закупки – от формирования потребности в закупке и составления тендерной документации до контроля за конкурентной средой, – чтобы в итоге обеспечить победу в торгах компаниям, подконтрольным организаторам схемы. В целом следствие зафиксировало 29 таких тендеров.

Также сообщается, что досудебное расследование по этому делу НАБУ ведет с 2017 года.

Государственный порт «Южный» – одно из градообразующих предприятий города Южного. Он расположен на Малом Аджалыкском (Григорьевском) лимане, в северо-западной части Черного моря в 30 километрах к востоку от Одессы. Это единственный глубоководный порт Украины, способный принимать грузовые суда типа Capesize грузоподъемностью до 200 тыс. тонн.

Наряду с Одесским портом и портом Николаев госстивидор «Южный» входит в тройку самых крупных портов Украины по грузообороту. В 2019 году грузооборот порта составил 53,9 млн тонн – это наивысший показатель для предприятия.

Фото иллюстрационное

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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