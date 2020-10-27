Главные новости Одессы за 27 октября: «протокольный» марафон и «Дорога исцеления»

Сегодня, во вторник, 27 октября, «Одесской жизни» стало известно о таких важных событиях в Одессе и Одесской области.

В Одессе второй день подряд члены участковых избирательных комиссий не могут сдать протоколы в городской территориальный избирком и образуют огромные очереди. Многим пришлось ночевать на ступеньках «новой мэрии». Судя по всему, подсчет голосов затянется еще на несколько суток.

В Одесскую область для изучения опыта развертывания дополнительных госпиталей для борьбы с коронавирусом пригласили специалистов из Китая.

Одесский преподаватель информатики Олег Пустовойт получил сертификат финалиста Global Teacher Prize Ukraine.

В Одессе профессиональные художники и просто неравнодушные горожане украсили 180-метровый забор областного онкодиспансера яркими рисунками. Проект получил название «Дорога исцеления».

В Одессе около рынка на «7 километре» заканчивают рисовать огромный 20-метровый мурал.

Фото Ивана Мягченкова