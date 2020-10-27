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Одесский преподаватель получил сертификат национальной премии учителей

Одесский преподаватель получил сертификат национальной премии учителей

Одесский преподаватель информатики Олег Пустовойт получил сертификат финалиста Global Teacher Prize Ukraine.

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Об этом он сообщил на своей странице в «Фейсбуке».

Олег Пустовойт преподаёт информатику в школе №65 и вошел в топ-10 лучших учителей Украины по версии Global Teacher Prize Ukraine.

“Вернувшись домой после премии, мы прекрасно понимаем, насколько много еще нужно работать над улучшением качества наших образовательных услуг. Образование должно соответствовать европейским стандартам и делать наших ребят конкурентноспособными на мировом рынке труда», — говорит Пустовойт.

Напомним, лучшим учителем Украины в 2020 году стал преподаватель из города Залещики Тернопольской области Василий Дьяков. А в ТОП-50 нацпремии попала еще одна одесситка — Виктория Хоменко, которая учит химии в УВК №84.

Конкурс Global Teacher Prize Ukraine проводится с 2017 года и популяризирует профессию учителя. Премией награждаются те, кто использует инновационные подходы в образовании. В этом году анкеты на участие подали почти 3 тысячи человек.

Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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