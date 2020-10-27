Новости Одессы и Одесской области

В Одессе появился новый мурал (фото)

В Одессе появился новый мурал (фото)

В Одессе около рынка на «7 километре» заканчивают рисовать огромный 20-метровый мурал. Над его созданием работает украинский художник Александр Корбан.

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Задумку можно рассмотреть на стене многоэтажки в жилом городке Artville, который расположен рядом с Овидиопольской дорогой перед въездом в город. Сюжет работы автор держал в секрете, однако сейчас мурал практически готов. Александр Корбан создал картину в традиционном для себя стиле, используя светлые тона и реалистичные детали.

Это не первая работа в этом микрорайоне — на двух соседних зданиях уже есть мурал под названием «Близкие мечты». Его выполнила известная художница Анастасия Белоус. А во дворах городка можно найти небольшие творческие работы.

Фото: Иван Мягченков

 

Иван Мягченков
Иван Мягченков ПРОФИЛЬ

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