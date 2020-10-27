«Трэш» возле «новой мэрии» в Одессе: члены участковых комиссий вторые сутки сдают протоколы (фото)

В Одессе второй день подряд члены участковых избирательных комиссий не могут сдать протоколы в городской территориальный избирком и образуют огромные очереди. Многим пришлось ночевать на ступеньках «новой мэрии», охраняя бюллетени.

Все началось еще в день выборов, 25 октября. В здании «новой мэрии», где сейчас размещается одесский теризбирком, собрались члены избиркомов с 364 участков, которые должны сдать протоколы. Между тем, за сутки теризбирком принял только 35 участковых протоколов по подсчету голосов на выборах в облсовет и 33 протокола по выборам в райсовет. Около 10 участковых комиссий направили на исправление ошибок и составление уточненного протокола. Также по двум комиссиям было принято решение о проведении повторного подсчета голосов.

Людей «загнали» в коридор, где даже при открытых окнах практически нечем дышать.

В ожидании своей очереди некоторые всю ночь просидели на полу, кому-то родственники приносили складные стулья, раскладушки и карематы. Люди спят и едят прямо в коридорах.

«В здании нет ни одной скамейки. Люди всех возрастов лежали где попало, доводили до изнеможения», — рассказала очевидица событий Наталья.

Сегодня ситуация возле городского теризберкома спокойнее, однако количество людей до сих пор огромное. С самого утра они приносят мешки и коробки с бюллетенями. На месте дежурит полиция, дабы избежать конфликтов и различных провокаций. По словам членов комиссий, их главная цель — следующую ночь провести дома.

Тем не менее, гарантировать это им никто не может. По состоянию на полдень вторника, 27 октября, городская территориальная избирательная комиссия приняла 110 протоколов по выборам в Одесский райсовет и 96 протоколов в Одесский облсовет. Протоколы по выборам мэра и депутатов горсовета аккумулируются в районных комиссиях. Многие протоколы участковых приходится возвращать на уточнение из-за ошибок.

Как сообщает Телеграм-канал «Думская», сегодня в городской теризбирком пришел скандалить кандидат в мэры Олег Михайлик. Он призвал членов участковых занести все документы в городскую комиссию и расходиться.

«Это скотское отношение к людям, предлагаю выделить комнату и снести туда все бюллетени, протоколы и вызывать по десять человек», — сказал Михайлик.

Однако следует отметить, что уклонение членом избирательной комиссии от исполнения своих обязанностей без уважительных причин, что сделало невозможным установление результатов голосования (а без членов участковых комиссий это сделать нельзя), является уголовным преступлением, предусмотренным частью 5 ст. 157 УК Украины, и карается ограничением либо лишением свободы на срок до трех лет.

Фото Ивана Мягченкова и Телеграм-канала Думская

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