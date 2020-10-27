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Неприметный забор одесской больницы стал яркой инсталляцией (фото)

Неприметный забор одесской больницы стал яркой инсталляцией (фото)

В Одессе профессиональные художники и просто неравнодушные горожане украсили 180-метровый забор областного онкодиспансера яркими рисунками.

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Идея принадлежит главврачу Олегу Лукьянчуку. Для реализации задумки он привлек волонтеров Анну Ермакову и Екатерину Гжелецкую, которые впоследствии и курировали весь процесс работы. По их словам, художников искали несколько недель среди знакомых, а после написали пост в Facebook и получили около 2000 репостов.

Проект получил название «Дорога исцеления». В акции приняли участие достаточно известные одесситы: неоднократная победительница Одесского фестиваля песчаной скульптуры Ирина Загайчук и уличный художник Игорь Матроскин. Для творческих работ задействовали преподавателей и учеников детской художественной школы имени Костанди.

На сегодня работа еще не закончена. На этих выходных к проекту присоединились также художники Леся Верба и Алексей Шкурат.

Полностью «Дорогу исцеления» планируют закончить до 1 ноября.

Фото автора

Иван Мягченков
Иван Мягченков ПРОФИЛЬ

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