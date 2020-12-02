Главные новости Одессы за 2 декабря: новые кадры в мэрии и сладкая акция

Сегодня, в среду, 2 декабря, «Одесской жизни» стало известно о таких знаковых событиях в Одессе и Одесской области.

В Украине карантина выходного дня не будет. На выходные и в будни в Украине, и в Одессе в частности, будут действовать ограничения «оранжевой» зоны.

Городской совет Одессы сформировал постоянные депутатские комиссии и избрал их председателей, а также утвердил состав исполкома.

Первым заместителем городского головы Одессы Геннадия Труханова стал депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Михаил Кучук.

Вспышку африканской чумы свиней зафиксировали в Одесской области. Болезнь выявили на не зарегистрированной ферме за пределами села Каменное Савранского района.

Одесская библиотека №40 проведет полезную, сладкую и увлекательную акцию «Экообмен»: там за макулатуру можно будет получить вкусные маффины.