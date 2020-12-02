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Первым вице-мэром Одессы стал бывший заместитель Гурвица и представитель ОПЗЖ

Первым вице-мэром Одессы стал бывший заместитель Гурвица и представитель ОПЗЖ

Первым заместителем городского головы Одессы Геннадия Труханова стал депутат от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Михаил Кучук. 

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Соответствующее решение сегодня, 2 декабря, на внеочередной сессии принял городской совет Одессы, передает корреспондент “Одесской жизни”.

Кучук сменил на этом посту Сергея Подгайного.

По словам Труханова, кандидатура Кучука своего рода “консолидация с теми оппозиционными силами,  которые хотели бороться с застройкой”.

Михаил Кучук уже был замом мэра Одессы, у Эдуарда Гурвица, в 1994-1998, 2005-2010 годах. Он курировал вопросы строительства, которые сейчас в компетенции первого вице-мэра.

С 2006 по 2010 год – депутат облсовета от «Нашей Украины».

С 2010 по 2015 год – депутат облсовета от Фронта перемен.

Также работал заместителем председателя Киевской городской государственной администрации.

Фото: УСИ

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Редакция ПРОФИЛЬ

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