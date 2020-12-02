Горсовет Одессы утвердил состав исполкома – список

Новый состав исполкома таков:

Геннадий Труханов, мэр Одессы;

Члены исполкома:

Игорь Коваль, секретарь горсовета;

Михаил Кучук, первый заместитель мэра по вопросам деятельности исполнительных органов городского совета;

Светлана Бедрега, заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета;

Павел Вугельман, заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета;

Дмитрий Жеман, заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета;

Александр Ахмеров, и.о. директора департамента коммунальной собственности Одесского горсовета;

Инна Поповская, директор юридического департамента горсовета;

Артур Амиров, замдекана факультета «Политология, психология, социология» Одесской юридической академии;

Лариса Бакаянова, директор юридической компании «Лаурус»;

Наталья Ивашова, директор компании «Полиграф-детект»;

Елена Павлова, директор Всемирного клуба одесситов;

Григорий Трипульский, директор юридически консалтинговой компании «Де-юре».

Также в ходе сессии городской голова предложил включить в состав исполкома Александра Абрамова и Ольгу Головченко.

В итоге, «за» новый состав исполкома проголосовали 49 депутатов горсовета.

Также для того чтобы стать членом исполкома Михаил Кучук написал заявление, в котором попросил досрочно снять с него депутатские полномочия. «За» проголосовали 39 депутатов.

Исполнительный комитет городского совета определяет многие вопросы жизнедеятельности города. В его компетенции — утверждение тарифов на бытовые, коммунальные, транспортные и прочие услуги, управление коммунальной собственностью, организация благоустройства города, а также решение вопросов сбора, транспортировки и утилизации бытовых отходов. Кроме того, исполком контролирует использование бюджетных средств, а также работу управлений и коммунальных предприятий.

Напомним, сегодня также городской совет Одессы сформировал постоянные депутатские комиссии и избрал их председателей.