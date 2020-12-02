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Горсовет Одессы утвердил состав исполкома – список

Горсовет Одессы утвердил состав исполкома – список

Сегодня, 2 декабря, депутаты Одесского городского совета в ходе внеочередной сессии утвердили новый состав исполнительного комитета горсовета VIII созыва.

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Новый состав исполкома таков:

  • Геннадий Труханов, мэр Одессы;

Члены исполкома:

  • Игорь Коваль, секретарь горсовета;
  • Михаил Кучук, первый заместитель мэра по вопросам деятельности исполнительных органов городского совета;
  • Светлана Бедрега, заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета;
  • Павел Вугельман, заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета;
  • Дмитрий Жеман, заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета;
  • Александр Ахмеров, и.о. директора департамента коммунальной собственности Одесского горсовета;
  • Инна Поповская, директор юридического департамента горсовета;
  • Артур Амиров, замдекана факультета «Политология, психология, социология» Одесской юридической академии;
  • Лариса Бакаянова, директор юридической компании «Лаурус»;
  • Наталья Ивашова, директор компании «Полиграф-детект»;
  • Елена Павлова, директор Всемирного клуба одесситов;
  • Григорий Трипульский, директор юридически консалтинговой компании «Де-юре».

Также в ходе сессии городской голова предложил включить в состав исполкома Александра Абрамова и Ольгу Головченко.

В итоге, «за» новый состав исполкома проголосовали 49 депутатов горсовета.

Также для того чтобы стать членом исполкома Михаил Кучук написал заявление, в котором попросил досрочно снять с него депутатские полномочия. «За» проголосовали 39 депутатов.

Исполнительный комитет городского совета определяет многие вопросы жизнедеятельности города. В его компетенции — утверждение тарифов на бытовые, коммунальные, транспортные и прочие услуги, управление коммунальной собственностью, организация благоустройства города, а также решение вопросов сбора, транспортировки и утилизации бытовых отходов. Кроме того, исполком контролирует использование бюджетных средств, а также работу управлений и коммунальных предприятий.

Напомним, сегодня также городской совет Одессы сформировал постоянные депутатские комиссии и избрал их председателей.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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