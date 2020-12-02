Горсовет Одессы утвердил состав исполкома – список

Сегодня, 2 декабря, депутаты Одесского городского совета в ходе внеочередной сессии утвердили новый состав исполнительного комитета горсовета VIII созыва.
Новый состав исполкома таков:
- Геннадий Труханов, мэр Одессы;
Члены исполкома:
- Игорь Коваль, секретарь горсовета;
- Михаил Кучук, первый заместитель мэра по вопросам деятельности исполнительных органов городского совета;
- Светлана Бедрега, заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета;
- Павел Вугельман, заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета;
- Дмитрий Жеман, заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета;
- Александр Ахмеров, и.о. директора департамента коммунальной собственности Одесского горсовета;
- Инна Поповская, директор юридического департамента горсовета;
- Артур Амиров, замдекана факультета «Политология, психология, социология» Одесской юридической академии;
- Лариса Бакаянова, директор юридической компании «Лаурус»;
- Наталья Ивашова, директор компании «Полиграф-детект»;
- Елена Павлова, директор Всемирного клуба одесситов;
- Григорий Трипульский, директор юридически консалтинговой компании «Де-юре».
Также в ходе сессии городской голова предложил включить в состав исполкома Александра Абрамова и Ольгу Головченко.
В итоге, «за» новый состав исполкома проголосовали 49 депутатов горсовета.
Также для того чтобы стать членом исполкома Михаил Кучук написал заявление, в котором попросил досрочно снять с него депутатские полномочия. «За» проголосовали 39 депутатов.
Исполнительный комитет городского совета определяет многие вопросы жизнедеятельности города. В его компетенции — утверждение тарифов на бытовые, коммунальные, транспортные и прочие услуги, управление коммунальной собственностью, организация благоустройства города, а также решение вопросов сбора, транспортировки и утилизации бытовых отходов. Кроме того, исполком контролирует использование бюджетных средств, а также работу управлений и коммунальных предприятий.
Напомним, сегодня также городской совет Одессы сформировал постоянные депутатские комиссии и избрал их председателей.