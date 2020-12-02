На базе одесской детской библиотеки создан социальный проект «Эколокация»

«В городе нет специальных контейнеров для макулатуры, а ведь в каждой семье ежемесячно собирается примерно 3-6 кг бумажного мусора и 80% такого сырья просто гибнет в общих отходах… Выход из ситуации — это установка специальных контейнеров, для начала возле библиотеки, возле рынка, где каждый день выкидывается до 20 кг картонных коробок, а также в парке», — сообщает Ольга.

На базе детской библиотеки №40 проект уже в действии. Макулатуру тут собирают уже более полугода. Но стало понятно, что нужен специальный контейнер.

Сбор средств на приобретение такого контейнера и организован на платформе «Мой город».

«Чтобы показать людям, что мусор может превратиться в полезные вещи, на вырученные средства мы приобретаем книги для библиотеки. На данный момент за счет собранных средств мы приобретаем одну книгу в месяц, но эту эффективность можно значительно повысить. В дальнейшем проект может развиваться самостоятельно: 10% от прибыли на экологические акции, лекции, экосумки, помощь другим экологическим проектам; 10% — на покупку контейнеров», — рассказывает Ольга.

Ну а пока проект, который очень нуждается в поддержке одесситов, только опубликован на платформе «Мой город», 7 декабря библиотека №40 (проспект Добровольского, 148а) с 10:00 до 17:00 проведет полезную, сладкую и увлекательную акцию «Экообмен». И там уже можно будет за макулатуру получить вкусные маффины.

Впрочем, «Экообмен» — это сбор не только макулатуры, но и пластика, и использованных батареек. А еще это уникальная возможность рассказать и показать детям, как такой экообмен спасает чьи-то жизни, позволяет дышать полной грудью и делает планету чище.

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Фото предоставлены Ольгой Стемберской