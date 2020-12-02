Африканская чума свиней: вспышка заболевания зафиксирована в Одесской области

Об этом сообщили в Раздельнянской райгосадминистрации.

Болезнь выявили на не зарегистрированной ферме за пределами села Каменное Савранского района.

К африканской чуме свиней восприимчивы домашние и дикие свиньи всех возрастов. Источник возбудителя инфекции — больные животные и вирусоносители. Заражение здоровых свиней происходит при совместном содержании с инфицированными вирусоносителями. Для человека эта болезнь опасности не представляет.

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