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Горсовет Одессы сформировал комиссии и избрал их глав – фамилии (обновлено и дополнено)

Горсовет Одессы сформировал комиссии и избрал их глав – фамилии (обновлено и дополнено)

Городской совет Одессы сформировал постоянные депутатские комиссии и избрал их председателей. 

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Соответствующее решение горсовет принял на сессии 2 декабря. Всего комиссий 12.

В частности, постоянную комиссию по вопросам бюджета и финансов возглавил Алексей Потапский (Европейская солидарность).

Главой комиссии по вопросам транспорта стал Петр Обухов (Европейская солидарность).

Комиссией по вопросам здравоохранения стал Виталий Саутенков (ОПЗЖ).

Главой комиссии по вопросам экологии и ЧС стал Богдан Гиганов (ОПЗЖ).

Руководить комиссией по вопросам социальной политики будет Лилия Леонидова (ОПЗЖ).

Главой комиссии по вопросам коммунальной собственности, инвестиционной политики и предпринимательства избрали Елену Коробкову (Слуга народа).

Комиссию по вопросам культуры, туризма и международных отношений возглавил Олег Филимонов (Слуга народа).

Сергей Страшный (Доверяй делам) стал председателем комиссии по вопросам землеустройства и земельных отношений.

Комиссию по вопросам планирования застройки территорий, городского дизайна, архитектуры и охраны культурного наследия возглавила Светлана Осауленко (Доверяй делам).

Комиссией по вопросам жилищно-коммунального хозяйства будет руководить Алексей Иваницкий (Доверяй делам).

Комиссию по вопросам регламента, депутатской этики, реализации государственной регулятивной комиссии и противодействия коррупции возглавила Ольга Квасницкая (Слуга народа).

Комиссию по вопросам образования, спорта и взаимодействия с общественными организациями возглавил Олег Этнарович (Доверяй делам).

На этой же сессии депутаты утвердили персональный состав исполнительного комитета горсовета Одессы.

 

 

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