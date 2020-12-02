Горсовет Одессы сформировал комиссии и избрал их глав – фамилии (обновлено и дополнено)

Городской совет Одессы сформировал постоянные депутатские комиссии и избрал их председателей.
Соответствующее решение горсовет принял на сессии 2 декабря. Всего комиссий 12.
В частности, постоянную комиссию по вопросам бюджета и финансов возглавил Алексей Потапский (Европейская солидарность).
Главой комиссии по вопросам транспорта стал Петр Обухов (Европейская солидарность).
Комиссией по вопросам здравоохранения стал Виталий Саутенков (ОПЗЖ).
Главой комиссии по вопросам экологии и ЧС стал Богдан Гиганов (ОПЗЖ).
Руководить комиссией по вопросам социальной политики будет Лилия Леонидова (ОПЗЖ).
Главой комиссии по вопросам коммунальной собственности, инвестиционной политики и предпринимательства избрали Елену Коробкову (Слуга народа).
Комиссию по вопросам культуры, туризма и международных отношений возглавил Олег Филимонов (Слуга народа).
Сергей Страшный (Доверяй делам) стал председателем комиссии по вопросам землеустройства и земельных отношений.
Комиссию по вопросам планирования застройки территорий, городского дизайна, архитектуры и охраны культурного наследия возглавила Светлана Осауленко (Доверяй делам).
Комиссией по вопросам жилищно-коммунального хозяйства будет руководить Алексей Иваницкий (Доверяй делам).
Комиссию по вопросам регламента, депутатской этики, реализации государственной регулятивной комиссии и противодействия коррупции возглавила Ольга Квасницкая (Слуга народа).
Комиссию по вопросам образования, спорта и взаимодействия с общественными организациями возглавил Олег Этнарович (Доверяй делам).
На этой же сессии депутаты утвердили персональный состав исполнительного комитета горсовета Одессы.