Новости Одессы и Одесской области

Главные новости Одессы за 14 октября: карантинные каникулы и безнал в «Одиссее»

Главные новости Одессы за 14 октября: карантинные каникулы и безнал в «Одиссее»

Вчера, в среду, 14 октября, «Одесской жизни» стало известно о таких главных событиях в Одессе и Одесской области.

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Центральная избирательная комиссия распустила Одесскую городскую избирательную комиссию. Причиной такого решения послужили ряд нарушений комиссией избирательного законодательства.

Кабинет министров Украины рекомендует школам уйти на каникулы с 15 октября.

Одесса на 100% готова к отопительному сезону, заявил заместитель мэра города Дмитрий Жеман.

В одесском трамвае «Одиссей Max» установили первые валидаторы для безналичной оплаты за проезд.

Авиакомпания МАУ представила базовую полетную программу на предстоящий зимний сезон. Что касается международных рейсов, то из Одессы можно будет улететь всего по двум направлениям.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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