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В одесском трамвае «Одиссей Max» появились первые валидаторы (видео)

В одесском трамвае «Одиссей Max» появились первые валидаторы (видео)

В одесском трамвае «Одиссей Max» установили первые валидаторы для безналичной оплаты за проезд.

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Об этом сообщил заместитель городского головы Одессы по вопросам деятельности исполнительных органов власти Дмитрий Жеман. Его видеообращение опубликовал YouTube-канал мэрии.

«Неделю назад мы показали, как работает эта система, и уже установлены первые валидаторы в «Одиссее Max», – сказал Жеман.

В дальнейшем эту систему планируют внедрить по всему подвижному составу.

По словам вице-мэра, теперь пассажиры «Одиссея» могут не только рассчитаться за проезд при помощи смартфона, но и посмотреть, где находится та или иная единица подвижного состава, построить оптимальный маршрут, а также выбрать нужный вагон и, не выходя из дома, купить билет.

При этом Жеман подчеркнул, что систему удалось реализовать при помощи частного оператора, «без копейки бюджетных денег».

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что с 12 октября, в Одессе можно будет расплатиться за проезд в электротранспорте при помощи смартфона с bluetooth.

Также читайте: Электронный билет: когда внедрят в Одессе?

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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