Одесса готова к отопительному сезону «на все сто», – вице-мэр (видео)

По состоянию на середину октября 2020 года Одесса на 100% готова к отопительному сезону.

Об этом заявил заместитель мэра города по вопросам деятельности исполнительных органов власти Дмитрий Жеман.

«Хотелось бы отметить, что в этом году мы к отопительному сезону готовы как никогда вовремя. На данный момент можно смело сказать, что Одесса к отопительному сезону готова на 100%», – говорит чиновник в видеообращении, опубликованном на YouTube-канале одесской мэрии.

По словам Жемана, номинацию еще не получили 5 частных котелен, но ситуация под контролем.

С 2:17 минуты:

Напомним, ранее в мэрии Одессы заявили от готовности начать отопительный сезон в городе с 15 октября, но при условии, что среднесуточная температура составит 10-15 градусов.