Новости Одессы и Одесской области

Одесса готова к отопительному сезону «на все сто», – вице-мэр (видео)

Одесса готова к отопительному сезону «на все сто», – вице-мэр (видео)

По состоянию на середину октября 2020 года Одесса на 100% готова к отопительному сезону.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Об этом заявил заместитель мэра города по вопросам деятельности исполнительных органов власти Дмитрий Жеман.

«Хотелось бы отметить, что в этом году мы к отопительному сезону готовы как никогда вовремя. На данный момент можно смело сказать, что Одесса к отопительному сезону готова на 100%», – говорит чиновник в видеообращении, опубликованном на YouTube-канале одесской мэрии.

По словам Жемана, номинацию еще не получили 5 частных котелен, но ситуация под контролем.

С 2:17 минуты:

Напомним, ранее в мэрии Одессы заявили от готовности начать отопительный сезон в городе с 15 октября, но при условии, что среднесуточная температура составит 10-15 градусов.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить