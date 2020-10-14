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Украинских школьников отправляют на каникулы с 15 октября

Украинских школьников отправляют на каникулы с 15 октября

Кабинет министров Украины рекомендует школам уйти на каникулы с завтрашнего дня, 15 октября.

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Соответствующее постановление опубликовано на правительственном портале, пишет РБК.

Согласно документу, карантин в Украине официально продлится до 31 декабря 2020 года. В этой связи правительство рекомендует школам установить каникулы с 15 до 30 октября. В дальнейшем возможен переход на дистанционное и смешанное обучение с учетом эпидемической ситуации.

Вузам и училищам рекомендуется перейти на дистанционное обучение в период с 15 октября по 15 ноября с выездом студентов из общежитий (исключение – студенты из Крыма и Донбасса).

Напомним, карантин в Украине решено продлить до 31 декабря 2020 года и усилить.

Ранее «Одесская жизнь» писала, что из-за эпидемии коронавируса вузы в Украине планируется перевести на дистанционное обучение, а в школах объявить внеплановые каникулы.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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