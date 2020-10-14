Авиакомпания МАУ представила зимнее расписание – куда полетят самолеты из Одессы?

Об этом сообщает Центр транспортных стратегий.

В новом расписании компании останется всего три внутренних рейса – из Киева во Львов, Одессу и Харьков. С 26 октября рейсы Киев-Одесса будут выполняться ежедневно.

Что касается международных рейсов, то из Одессы можно будет улететь всего по двум направлениям:

Одесса-Стамбул – с 29 октября, по четвергам и воскресеньям; обратные рейсы по средам и пятницам.

Одесса – Тель-Авив – с 25 октября, по четвергам и воскресеньям.

В целом МАУ планирует осуществлять международные рейсы по 23 маршрутам, учитывая изменение частот.

Ранее авиакомпания МАУ открыла продажу билетов на рейс Киев – Одесса с 5 июня.

Фото: МАУ, Facebook