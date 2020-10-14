Новости Одессы и Одесской области

Авиакомпания МАУ представила зимнее расписание – куда полетят самолеты из Одессы?

Авиакомпания МАУ представила зимнее расписание – куда полетят самолеты из Одессы?

Авиакомпания “Международные авиалинии Украины” (МАУ) представила базовую полетную программу на предстоящий зимний сезон.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Об этом сообщает Центр транспортных стратегий.

В новом расписании компании останется всего три внутренних рейса – из Киева во Львов, Одессу и Харьков. С 26 октября рейсы Киев-Одесса будут выполняться ежедневно.

Что касается международных рейсов, то из Одессы можно будет улететь всего по двум направлениям:

Одесса-Стамбул – с 29 октября, по четвергам и воскресеньям; обратные рейсы по средам и пятницам.

Одесса – Тель-Авив – с 25 октября, по четвергам и воскресеньям.

В целом МАУ планирует осуществлять международные рейсы по 23 маршрутам, учитывая изменение частот.

Ранее авиакомпания МАУ открыла продажу билетов на рейс Киев – Одесса с 5 июня.

Фото: МАУ, Facebook

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить