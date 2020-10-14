Центризбирком разогнал одесскую избирательную комиссию

Как сообщает пресс-служба Центризбиркома, такое решение было принято на вчерашнем заседании ЦИК. Его причиной послужили ряд нарушений Одесской ТИК избирательного законодательства.

В частности, ЦИК установил, что, принимая постановление о регистрации кандидатов в депутаты Одесского горсовета, выдвинутых городской организацией политической партии “Блок Дмитрия Голубова” и о регистрации кандидата Дмитрия Голубова на должность городского головы, а также постановление о регистрации кандидатов в депутаты Одесского горсовета, выдвинутых Одесской областной организацией партии “Наш край”, Одесская ТИК приняла соответствующее решение вопреки вступившим в силу решениям судов.

В итоге ЦИК отменил ряд постановлений одесского горизбиркома, установил «факт систематического нарушения этой избирательной комиссией законодательства» и досрочно прекратил полномочия всего ее состава.

При этом Центризбирком постановил, что местные организации политических сил могут подать в ЦИК кандидатуры для включения в новый состав ТИК не позднее 17:00 часов сегодняшнего дня, 14 октября.

Кроме того, Центризбирком просит правоохранителей отреагировать должным образом на выявленные нарушения в работе Одесской ТИК.

Напомним, вчера, 13 октября, Одесский окружной административный суд повторно отменил решение городского избиркома о регистрации экс-нардепа Дмитрия Голубова кандидатом на должность городского головы. Также сообщалось, что в ЦИК решается вопрос о роспуске Одесской ТИК в связи с ситуацией вокруг партий «Наш край» и «Блок Дмитрия Голубова».

Ранее стало известно, что Одесская городская избирательная комиссия приняла решение чуть ли не вручную вписать Дмитрия Голубова кандидатом в мэры, а также вернуть в список в городской совет кандидатов от партии «Наш край».

Отметим, что ранее Дмитрий Голубов, а также городская организация политсилы «Наш край» были сняты с избирательной гонки по решению суда.

Так, 2 октября в Одесском окружном суде рассматривалось дело в отношении неправомерных действий членов Одесской ТИК в отношении кандидата на пост одесского городского головы Дмитрия Голубова. На основании предложенных суду документов стало известно, что теризбирком в нарушение избирательного права зарегистрировал Голубова кандидатом. Как оказалось, Голубов внес необходимый залог за участие в избирательной гонке от имени Одесской городской организации политической партии «Блок Дмитрия Голубова», но по факту прохождение указанных денег происходило путем внесения средств посторонним лицом – неким Дмитрием Палпатином.

Какое отношение Дмитрий Палпатин имеет к политической партии «Блок Дмитрия Голубова», юридически не доказано. Также непонятно и происхождение денег, внесенных Палпатином в качестве залога.

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Фото: пресс-служба ЦИК