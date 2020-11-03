Главные новости Одессы 3 ноября: самый «нахальный» район и «карикатура» вместо «ярмарки»

Сегодня, во вторник, 3 ноября, «Одесской жизни» стало известно о таких важных событиях в Одессе и Одесской области.

Спецслужбы Украины, Греции и Италии и Великобритании разоблачили и задержали пятерых участников международной преступной группировки – жителей Одесской области Крыма. Кроме того, в операции участвовал Европол.

Действующий городской голова Березовки Одесской области Валерий Григораш победил на выборах 25 октября с рекордным показателем.

За октябрь в Одессе во время комиссионных обследований сотрудники ГАСК Одесского горсовета зафиксировали 96 незаконных строительных объекта. Больше всего нахалстроев обнаружили в Киевском районе

В Одессе собираются убрать «торговую площадь» возле Привоза

«В гостях у сказки», «карикатура» – так одесский архитектор Николай Чепелев отозвался о предстоящей стройке на Дерибасовской – на том месте, где сейчас находится «Одесская ярмарка».

Фото Марии Котовой