Новости Одессы и Одесской области

Главные новости Одессы 3 ноября: самый «нахальный» район и «карикатура» вместо «ярмарки»

Главные новости Одессы 3 ноября: самый «нахальный» район и «карикатура» вместо «ярмарки»

Сегодня, во вторник, 3 ноября, «Одесской жизни» стало известно о таких важных событиях в Одессе и Одесской области.

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За октябрь в Одессе во время комиссионных обследований сотрудники ГАСК Одесского горсовета зафиксировали 96 незаконных строительных объекта. Больше всего нахалстроев обнаружили в Киевском районе

В Одессе собираются убрать «торговую площадь» возле Привоза

«В гостях у сказки», «карикатура» – так одесский архитектор Николай Чепелев отозвался о предстоящей стройке на Дерибасовской – на том месте, где сейчас находится «Одесская ярмарка».

Фото Марии Котовой

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